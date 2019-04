сегодня



Новая песня SACRED REICH



"Don't Do It Donnie", новая песня группы SACRED REICH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Awakening", выход которого запланирован летом этого года на Metal Blade Records.



Песня "Don't Do It Donnie" выйдет 19 апреля на 7-дюймовом сплите с IRON REAGAN.



















