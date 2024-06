сегодня



Винил SACRED REICH выйдет летом



SACRED REICH сообщили о том, что 26 июля на CD и виниле состоится выпуск переиздания альбома Heal:



"Blue Suit, Brown Shirt"

"Heal"

"Break Through"

"Low"

"Don't"

"Jason's Idea"

"Ask Ed"

"Who Do You Want To Be?"

"Seen Through My Eyes"

"I Don't Care"

"The Power Of The Written Word"

"Beef Bologna" (Bonus Track)







