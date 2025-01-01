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Новый альбом SACRED REICH выйдет летом



SACRED REICH сообщили о том, что планируют отправится в студию для записи нового альбома, релиз которого предварительно намечен на конец августа. После выпуска пластинки, группа планирует активно гастролировать в 2025/2026 годах.











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