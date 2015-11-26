23 авг 2021



Вокалист SACRED REICH — о смерти бывшего гитариста



Phil Rind в рамках недавней беседы коснулся темы смерти бывшего гитариста Джейсона Рейни:



«Это было очень тяжело. Я, наверное, как никто другой был близок с Джейсоном. Мы знали друг друга... Мне было 16, мне 52 [сейчас]. Так что мы были знакомы довольно долго. Его здоровье только ухудшалось. Он жил со мной в двух разных ситуациях. Он хотел водить грузовики, когда мы ничем не занимались. Я устроил его в школу вождения. Он просто... Я не знаю, он не хотел этого делать. А потом, когда мы готовились к записи, он жил здесь, и я дал ему гитару, чтобы он записывался, практиковался и работал над песнями. А он даже не особо практиковался в том, что мы делали.



Мне кажется, что во многих отношениях он был эмоционально выдохшимся. Но я думаю, что одно дело — знать это самому, и совсем другое — признаться в этом другим людям. Никто не хочет признаваться себе в том, что ты не можешь делать то, что раньше мог делать, и это печально. И твоя жизнь меняется, и это пугает. Поэтому было очевидно, что ничего не получится. Мы сделали всё, что могли, вплоть до первого дня в студии. Это был первый день в студии, и другие ребята говорили: "Чувак..." А я: "Мы просто должны продолжать. Не волнуйтесь. Мы должны идти до конца, потому что мы обязаны дойти до конца перед Джейсоном". И если бы ничего не вышло, я не хотел иметь никаких сомнений в голове, типа "мы не попробовали это" или "мы не попробовали то" — мы должны были сделать всё до конца. И потом он, очевидно, был очень обижен этим. Потому что, повторюсь, в этом трудно признаться самому себе. Так что он просто был очень расстроен, набросился и наговорил кучу всего, что на самом деле было неправдой. Мы не хотим отвечать, потому что никто не знает, и это на самом деле никого не касается. Это было просто грустно. А то, что он скончался, для нас сюрпризом не стало: мы давно это предвидели».







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