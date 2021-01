сегодня



Переиздания SACRED REICH выйдут зимой



Двенадцатого февраля на CD и виниле состоится выпуск переизданий альбомов SACRED REICH Ignorance, Surf Nicaragua и The American Way.



Варианты изданий следующие:



Ignorance:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- red / white marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- grey / blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear / black spot w/ white & red splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- transparent cobalt blue vinyl (US exclusive)

- red / white / blue striped vinyl (US exclusive)



Surf Nicaragua:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- paradise bay blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- oakwood brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- camouflage marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- aqua w/ green & orange splatter vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)

- clear w/ black smoke vinyl (US exclusive)

- aqua w/ black splatter vinyl (US exclusive)



The American Way:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- camouflage green marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- dark purple violet marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- green w/ red-brown splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- green / red-brown melt vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)

- green / black marbled vinyl (US exclusive)

- clear w/ green & black splatter vinyl (US exclusive)







