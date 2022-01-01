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SACRED REICH начнут запись в 2023 году



В рамках беседы с Overdrive вокалист SACRED REICH Phil Rind ответил на вопрос о том, думают ли он и коллеги по группе о новом материале:



«Мы сейчас работаем над 4–5 из девяти песен и уже рассматриваем варианты бронирования студии, но серьёзно этим вопросом ещё не занимались. Мы сначала с удовольствием отыграем в Европе, а потом, я полагаю, что это будет 2023 год, мы отправимся в студию и начнём запись нового альбома».







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