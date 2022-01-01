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*Новое видео METALLICA 81
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Sacred Reich

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4 дек 2022 : 		 SACRED REICH начнут запись в 2023 году

10 июн 2022 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Я так и не помирился с Jason'ом»

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

21 мар 2022 : 		 Вокалист SACRED REICH попал в больницу

23 авг 2021 : 		 Вокалист SACRED REICH — о смерти бывшего гитариста

14 янв 2021 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий, топят за тупого расистского президента!»

8 янв 2021 : 		 Переиздания SACRED REICH выйдут зимой

29 окт 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

13 авг 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

4 июн 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Да Трамп — расист!»

24 мар 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

17 мар 2020 : 		 Умер бывший гитарист SACRED REICH

4 фев 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Я люблю Берни!»

1 сен 2019 : 		 Фронтмен SACRED REICH о новом альбоме

26 авг 2019 : 		 Видео с текстом от SACRED REICH

19 июл 2019 : 		 Новое видео SACRED REICH

19 июн 2019 : 		 Новый альбом SACRED REICH выйдет в августе

2 апр 2019 : 		 Новая песня SACRED REICH

28 мар 2019 : 		 SACRED REICH завершили запись

25 фев 2019 : 		 SACRED REICH сменили гитариста

12 фев 2019 : 		 SACRED REICH выпустят новый альбом летом

19 дек 2018 : 		 В SACRED REICH вернулся барабанщик

3 сен 2018 : 		 SACRED REICH нашли временного барабанщика

25 янв 2018 : 		 SACRED REICH на METAL BLADE

19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH
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SACRED REICH начнут запись в 2023 году



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В рамках беседы с Overdrive вокалист SACRED REICH Phil Rind ответил на вопрос о том, думают ли он и коллеги по группе о новом материале:

«Мы сейчас работаем над 4–5 из девяти песен и уже рассматриваем варианты бронирования студии, но серьёзно этим вопросом ещё не занимались. Мы сначала с удовольствием отыграем в Европе, а потом, я полагаю, что это будет 2023 год, мы отправимся в студию и начнём запись нового альбома».




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