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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 47
*Профессиональное видео с выступления SODOM 35
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Sacred Reich

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10 июн 2022 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Я так и не помирился с Jason'ом»

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

21 мар 2022 : 		 Вокалист SACRED REICH попал в больницу

23 авг 2021 : 		 Вокалист SACRED REICH — о смерти бывшего гитариста

14 янв 2021 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий, топят за тупого расистского президента!»

8 янв 2021 : 		 Переиздания SACRED REICH выйдут зимой

29 окт 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

13 авг 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

4 июн 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Да Трамп — расист!»

24 мар 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

17 мар 2020 : 		 Умер бывший гитарист SACRED REICH

4 фев 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Я люблю Берни!»

1 сен 2019 : 		 Фронтмен SACRED REICH о новом альбоме

26 авг 2019 : 		 Видео с текстом от SACRED REICH

19 июл 2019 : 		 Новое видео SACRED REICH

19 июн 2019 : 		 Новый альбом SACRED REICH выйдет в августе

2 апр 2019 : 		 Новая песня SACRED REICH

28 мар 2019 : 		 SACRED REICH завершили запись

25 фев 2019 : 		 SACRED REICH сменили гитариста

12 фев 2019 : 		 SACRED REICH выпустят новый альбом летом

19 дек 2018 : 		 В SACRED REICH вернулся барабанщик

3 сен 2018 : 		 SACRED REICH нашли временного барабанщика

25 янв 2018 : 		 SACRED REICH на METAL BLADE

19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH

20 сен 2017 : 		 Барабанщик MACHINE HEAD присоединился на сцене к SACRED REICH
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Вокалист SACRED REICH: «Я так и не помирился с Jason'ом»



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Phil Rind в программе "The Jasta Show" затронул уход из группы Джейсона Рейни:

«У Джейсона было много проблем, много проблем со здоровьем, и перед последней записью всем было очевидно, что он не сможет этого сделать. Но мы должны были идти до конца. Я сказал: "Мы должны пройти весь путь, потому что мы не хотим оставлять "а вдруг". Мы не достаточно далеко зашли? Разве мы недостаточно старались? Разве мы не сделали всё, что могли, чтобы это сработало? Так мы и сделали. Но когда ничего не вышло, он был очень расстроен: очень сильно расстроен. А я был, наверное, самым близким человеком для него во всем мире. И каждый год на мой день рождения, даже если у него не было ни цента, он находил способ подарить мне что-нибудь, будь то маленькая фотография BEATLES, что бы там ни было. Так что ему было очень больно не участвовать в работе группы. Это была вся его сущность; это была его единственная по-настоящему позитивная вещь в жизни. И у нас бывали очень жаркие дискуссии о том, как всё происходило. И я сказал: "Слушай, я был здесь с самого первого дня. Вы можете рассказывать кому угодно другие истории, которые вам нравится рассказывать людям, но я был здесь с самого начала". И я хотел бы, чтобы он не был так расстроен, потому что я всё ещё любил его, и я всё ещё был его другом, и я всё ещё был рядом, чтобы помочь ему, независимо от того, был он в группе или нет. Но для него это было очень тяжело. Так что это были не очень хорошие отношения — всё было плохо; это было больно. А потом он умер. Так что у нас так и не было шанса разобраться с этим. И как вы с этим справитесь?

В случае с Джейсоном я знал, что у него было много проблем со здоровьем. Мы не ожидали, что у него случится сердечный приступ и он умрёт. Но что мы можем сделать? Мы просто должны принимать вещи такими, какие они есть.

Когда кто-то из близких уходит из жизни, можно придумать историю: "О, я не успел попрощаться. Я никогда не делал этого. Я никогда не делал того-то". Но уже слишком поздно. Это не поможет; нет никакой пользы от всех этих вещей».




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