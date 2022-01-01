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Вокалист SACRED REICH: «Я так и не помирился с Jason'ом»



Phil Rind в программе "The Jasta Show" затронул уход из группы Джейсона Рейни:



«У Джейсона было много проблем, много проблем со здоровьем, и перед последней записью всем было очевидно, что он не сможет этого сделать. Но мы должны были идти до конца. Я сказал: "Мы должны пройти весь путь, потому что мы не хотим оставлять "а вдруг". Мы не достаточно далеко зашли? Разве мы недостаточно старались? Разве мы не сделали всё, что могли, чтобы это сработало? Так мы и сделали. Но когда ничего не вышло, он был очень расстроен: очень сильно расстроен. А я был, наверное, самым близким человеком для него во всем мире. И каждый год на мой день рождения, даже если у него не было ни цента, он находил способ подарить мне что-нибудь, будь то маленькая фотография BEATLES, что бы там ни было. Так что ему было очень больно не участвовать в работе группы. Это была вся его сущность; это была его единственная по-настоящему позитивная вещь в жизни. И у нас бывали очень жаркие дискуссии о том, как всё происходило. И я сказал: "Слушай, я был здесь с самого первого дня. Вы можете рассказывать кому угодно другие истории, которые вам нравится рассказывать людям, но я был здесь с самого начала". И я хотел бы, чтобы он не был так расстроен, потому что я всё ещё любил его, и я всё ещё был его другом, и я всё ещё был рядом, чтобы помочь ему, независимо от того, был он в группе или нет. Но для него это было очень тяжело. Так что это были не очень хорошие отношения — всё было плохо; это было больно. А потом он умер. Так что у нас так и не было шанса разобраться с этим. И как вы с этим справитесь?



В случае с Джейсоном я знал, что у него было много проблем со здоровьем. Мы не ожидали, что у него случится сердечный приступ и он умрёт. Но что мы можем сделать? Мы просто должны принимать вещи такими, какие они есть.



Когда кто-то из близких уходит из жизни, можно придумать историю: "О, я не успел попрощаться. Я никогда не делал этого. Я никогда не делал того-то". Но уже слишком поздно. Это не поможет; нет никакой пользы от всех этих вещей».







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