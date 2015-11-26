25 фев 2019



SACRED REICH сменили гитариста



Гитарист и один из основателей SACRED REICH, Jason Rainey, покинул состав группы по "состоянию здоровья". Его место займет Joey Radziwill.



«Joey и его отец помогли нам записать демо новых песен. Так что когда нам понадобился гитариста, он был очевидным кандидатом на это место. Ему всего двадцать два и он рос на нашей музыке. Добро пожаловать в обойму, твои навыки и энергия нам будут очень кстати!»











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