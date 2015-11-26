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Sacred Reich

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25 фев 2019 : 		 SACRED REICH сменили гитариста

12 фев 2019 : 		 SACRED REICH выпустят новый альбом летом

19 дек 2018 : 		 В SACRED REICH вернулся барабанщик

3 сен 2018 : 		 SACRED REICH нашли временного барабанщика

25 янв 2018 : 		 SACRED REICH на METAL BLADE

19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH

20 сен 2017 : 		 Барабанщик MACHINE HEAD присоединился на сцене к SACRED REICH

11 сен 2017 : 		 Вышло переиздание SACRED REICH

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

31 май 2014 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

31 окт 2013 : 		 Вокалист SACRED REICH заверяет, что коллектив не планирует запись нового альбома

24 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD SACRED REICH

9 окт 2012 : 		 SACRED REICH выпустят "Live At Wacken"

5 сен 2012 : 		 У SACRED REICH нет планов по выпуску нового альбома

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

11 июн 2012 : 		 SACRED REICH: Видео с выступления на Sweden Rock

29 янв 2012 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

4 июл 2011 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

9 ноя 2009 : 		 Переиздание классической работы SACRED REICH выйдет с бонусами

8 июн 2009 : 		 Выступление SACRED REICH в Голландии доступно в сети

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|||| 25 фев 2019

SACRED REICH сменили гитариста



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Гитарист и один из основателей SACRED REICH, Jason Rainey, покинул состав группы по "состоянию здоровья". Его место займет Joey Radziwill.

«Joey и его отец помогли нам записать демо новых песен. Так что когда нам понадобился гитариста, он был очевидным кандидатом на это место. Ему всего двадцать два и он рос на нашей музыке. Добро пожаловать в обойму, твои навыки и энергия нам будут очень кстати!»



SACRED REICH Parts Ways With Guitarist JASON RAINEY, Announces Replacement



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