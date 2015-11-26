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Sacred Reich

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29 окт 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

13 авг 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

4 июн 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Да Трамп — расист!»

24 мар 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

17 мар 2020 : 		 Умер бывший гитарист SACRED REICH

4 фев 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Я люблю Берни!»

1 сен 2019 : 		 Фронтмен SACRED REICH о новом альбоме

26 авг 2019 : 		 Видео с текстом от SACRED REICH

19 июл 2019 : 		 Новое видео SACRED REICH

19 июн 2019 : 		 Новый альбом SACRED REICH выйдет в августе

2 апр 2019 : 		 Новая песня SACRED REICH

28 мар 2019 : 		 SACRED REICH завершили запись

25 фев 2019 : 		 SACRED REICH сменили гитариста

12 фев 2019 : 		 SACRED REICH выпустят новый альбом летом

19 дек 2018 : 		 В SACRED REICH вернулся барабанщик

3 сен 2018 : 		 SACRED REICH нашли временного барабанщика

25 янв 2018 : 		 SACRED REICH на METAL BLADE

19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH

20 сен 2017 : 		 Барабанщик MACHINE HEAD присоединился на сцене к SACRED REICH

11 сен 2017 : 		 Вышло переиздание SACRED REICH

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

31 май 2014 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

31 окт 2013 : 		 Вокалист SACRED REICH заверяет, что коллектив не планирует запись нового альбома
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Новое видео SACRED REICH



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"Something To Believe", новое видео группы SACRED REICH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Awakening", выпущенного в 2019 году на Metal Blade Records.

SACRED REICH Releases Music Video For





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


29 окт 2020, 12:21		Какая-то смесь the Prisoner Мэйден с самым простым материалом Mastodon и соляком в духе Van Halen

Blackout 74


29 окт 2020, 13:13		Отличный альбом прёт как и первых два.


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