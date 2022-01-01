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21 мар 2022
Вокалист SACRED REICH попал в больницу
SACRED REICH были вынуждены отменить два концерта в Северной Америке из-за того, что Phil Rind попал в больницу. Позднее он написал:
«Привет всем, с прошлого воскресенья в Питтсбурге я борюсь с болезнью, не связанной с вирусом Covid. Я делал все возможное каждый вечер, потому что, как говорится, "шоу должно продолжаться", хотя моя астма становилась все хуже.
Сегодня утром я отправился в больницу в Филадельфии и меня положили в больницу. В результате SACRED REICH не выступят в Филадельфии и Балтиморе в рамках Quadra Tour с SEPULTURA, CROWBAR и ART OF SHOCK.
Мы очень разочарованы тем, что подвели вас. Это отстой.
Отлично проведите время на концертах, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть вас снова в ближайшее время.
Мир и любовь, Phil и SACRED REICH».
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