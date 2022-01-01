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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Sacred Reich

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21 мар 2022 : 		 Вокалист SACRED REICH попал в больницу

23 авг 2021 : 		 Вокалист SACRED REICH — о смерти бывшего гитариста

14 янв 2021 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий, топят за тупого расистского президента!»

8 янв 2021 : 		 Переиздания SACRED REICH выйдут зимой

29 окт 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

13 авг 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

4 июн 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Да Трамп — расист!»

24 мар 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

17 мар 2020 : 		 Умер бывший гитарист SACRED REICH

4 фев 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Я люблю Берни!»

1 сен 2019 : 		 Фронтмен SACRED REICH о новом альбоме

26 авг 2019 : 		 Видео с текстом от SACRED REICH

19 июл 2019 : 		 Новое видео SACRED REICH

19 июн 2019 : 		 Новый альбом SACRED REICH выйдет в августе

2 апр 2019 : 		 Новая песня SACRED REICH

28 мар 2019 : 		 SACRED REICH завершили запись

25 фев 2019 : 		 SACRED REICH сменили гитариста

12 фев 2019 : 		 SACRED REICH выпустят новый альбом летом

19 дек 2018 : 		 В SACRED REICH вернулся барабанщик

3 сен 2018 : 		 SACRED REICH нашли временного барабанщика

25 янв 2018 : 		 SACRED REICH на METAL BLADE

19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH

20 сен 2017 : 		 Барабанщик MACHINE HEAD присоединился на сцене к SACRED REICH

11 сен 2017 : 		 Вышло переиздание SACRED REICH

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED REICH
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|||| 21 мар 2022

Вокалист SACRED REICH попал в больницу



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SACRED REICH были вынуждены отменить два концерта в Северной Америке из-за того, что Phil Rind попал в больницу. Позднее он написал:

«Привет всем, с прошлого воскресенья в Питтсбурге я борюсь с болезнью, не связанной с вирусом Covid. Я делал все возможное каждый вечер, потому что, как говорится, "шоу должно продолжаться", хотя моя астма становилась все хуже.

Сегодня утром я отправился в больницу в Филадельфии и меня положили в больницу. В результате SACRED REICH не выступят в Филадельфии и Балтиморе в рамках Quadra Tour с SEPULTURA, CROWBAR и ART OF SHOCK.

Мы очень разочарованы тем, что подвели вас. Это отстой.

Отлично проведите время на концертах, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть вас снова в ближайшее время.

Мир и любовь, Phil и SACRED REICH».

SACRED REICH Frontman PHIL RIND Hospitalized; Philadelphia And Baltimore Shows Canceled




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