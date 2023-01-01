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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
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Sacred Reich

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|||| 23 июн 2023

У SACRED REICH есть 6–7 новых тем



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Гитарист SACRED REICH Wiley Arnett в недавней беседе рассказал о том, как идут дела с сочинением нового материала:

«Это удивительный процесс. Мы долгое время не записывали альбом по нескольким причинам, но одна из самых главных — иссяк источник. Мы опираемся на Phil'a [Rind'a, басистa/вокалистa SACRED REICH] в написании многих текстов — почти 100 % текстов и почти такого же количества музыки. И если он не испытывает никаких чувств или вдохновения, то нам просто нечего будет сказать. И после долгого отсутствия, а затем возвращения и начала совместных концертов мы снова ощутили вкус к творчеству. И потом ещё этот безумный мир — наши дети становятся старше, разъезжаются, заканчивают школу. За эти годы было легко отговорить себя от того, чтобы заниматься группой. Так что из-за отсутствия вдохновения, новых идей и чувства: "Мы должны быть дома и заниматься важными делами" мы определённо на какое-то время расстались. Но в 2007 году мы снова вышли на сцену. Почти 10 лет мы просто исполняли старые песни — "Surf [Nicaragua]", "The American Way", "Death Squad", "Independent", все старые вещи — и отрывались по полной. Каждое выступление было похоже на встречу выпускников школы, когда мы видели парней с нашивками, таких же, как мы, и просто вспоминали все те замечательные времена или то время, когда они видели нас в Нью-Джерси в 1989 или 1991 году или где-то во Франции. И было так здорово вернуться и возобновить эти связи. Это вдохновляет. Затем начались глобальные события.

Мы всегда были группой с политическим уклоном. Я полагаю, что если посмотреть на "Awakening"... Некоторые люди, например, говорили: "О, Трамп пришёл". Внезапно они снова стали вдохновляться. Если вы внимательно посмотрите на "'Awakening'", там есть небольшой всплеск этой темы, но это на самом деле не было основой. Мы, конечно, оставляем за собой право на то, чтобы попытаться сделать так, чтобы люди, которые, возможно, не слышат эти послания, услышали их посредством металла.

Но это хорошее чувство. Чувствуется вдохновение. Нет никакого давления. Всё естественно. Было бы идеально для нас записать или выпустить что-то к концу этого года, но мы чувствовали давление, и мы сопротивлялись этому. Мы сказали: "Нет". Это не самая лучшая стратегия на бумаге, но всё должно произойти тогда, когда это будет правильно. Мы исполняем песни, которые любим. Мы добиваемся наибольшего успеха, когда угождаем себе, а затем находим людей, которые с нами согласны. Так что мы сейчас разбираемся в своём творчестве. "Awakening" был отличным началом. Мы должны записать ещё две пластинки в рамках нашего текущего контракта. И, конечно, мы пока не сочиняем ничего нового. Но для второго, я думаю, у нас есть шесть или семь песен, которые уже готовы. Мы бы хотели сочинить 10–12 песен. Конечно, так высоко мы никогда не заберёмся. Но это цель. И мы правда не пишем песни на скорую руку. Мы не из тех групп, которые сочиняют 20 песен и выбирают 10 самых любимых. Мы сочиняем, пока не почувствуем, что у нас получилась запись, и тогда мы бронируем студийное время. Так что мы движемся вперёд. Мы чувствуем сильное вдохновение.

В этом году мы были очень заняты. Это было просто невероятно. Мы начали в марте с Азии, Австралии и Новой Зеландии, и было очень круто. Мы никогда не были в ряде мест, где играли в этот раз — Бангкок, Таиланд; Сингапур, Вьетнам — мы никогда там раньше не были. Для нас всё это было чертовски удивительно. А потом мы вернулись домой и провели тур по США, а теперь готовимся к поездке в Европу. И всё это может заглушить творчество. Мы не из тех групп, которые в наушниках за кулисами или в подвале в клубе пишут новую пластинку. Это происходит, когда есть свободное время. Пар оседает. Мы расслабляемся и занимаемся творчеством. Мы примерно месяц занимались сочинением, и совсем недавно закончили. Это было просто потрясающее время. Но мы чувствуем, как снова набираем обороты. И я уверен, что мы у цели — надеюсь, что в начале 2024 года мы начнём работу в студии, а релиз состоится к концу года».




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