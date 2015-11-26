Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 51
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 40
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 35
[= ||| все новости группы



*

Battle Beast

*



21 дек 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет весной

26 июн 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в 2019 году

23 апр 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST будет на 100% хэви-металлическим

11 июл 2017 : 		 Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST

10 май 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

3 апр 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

29 мар 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

9 мар 2017 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Наш прошлый гитарист хотел всё держать под контролем»

20 фев 2017 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

21 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

13 янв 2017 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

23 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

19 дек 2016 : 		 BATTLE BEAST представили новую песню

15 дек 2016 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

25 ноя 2016 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой

13 апр 2016 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

26 мар 2016 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST исполняет AC/DC и BON JOVI

27 мар 2015 : 		 BATTLE BEAST выступили с бывшей вокалисткой

27 фев 2015 : 		 BATTLE BEAST расстались с основным автором

27 янв 2015 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST стал номером один в Финляндии

30 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

23 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

17 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

12 дек 2014 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

22 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от BATTLE BEAST
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новый альбом BATTLE BEAST выйдет весной



*
zoom
*
* *
Финские металлисты BATTLE BEAST объявили о том, что их новая работа, получившая название "No More Hollywood Endings", появится 22 марта на Nuclear Blast. Диск был записан Janne Björkroth, Viktor Gullichsen и Joona Björkroth в JKB Studio. За сведение отвечал Janne. Обложку создал Jan Yrlund (KORPIKLAANI, MANOWAR), ранее работавший над оформлением альбома BATTLE BEAST "Bringer Of Pain".

«Тяжёлые песни стали тяжелее, поп-темы сверкают ярче, роковый дух стал сильнее, а звук — богаче, чем был прежде. Эмоциональная шкала шире, а всё остальное масштабнее и грандиознее. Готовьтесь к 2019 году!»



BATTLE BEAST To Release




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 340

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом