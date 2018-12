сегодня



Новый альбом BATTLE BEAST выйдет весной



Финские металлисты BATTLE BEAST объявили о том, что их новая работа, получившая название "No More Hollywood Endings", появится 22 марта на Nuclear Blast. Диск был записан Janne Björkroth, Viktor Gullichsen и Joona Björkroth в JKB Studio. За сведение отвечал Janne. Обложку создал Jan Yrlund (KORPIKLAANI, MANOWAR), ранее работавший над оформлением альбома BATTLE BEAST "Bringer Of Pain".



«Тяжёлые песни стали тяжелее, поп-темы сверкают ярче, роковый дух стал сильнее, а звук — богаче, чем был прежде. Эмоциональная шкала шире, а всё остальное масштабнее и грандиознее. Готовьтесь к 2019 году!»















