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Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...



NOORA LOUHIMO опубликовала следующее сообщение:



«Чудесный месяц гордости для сообществ LBTGQ+ и всех, кто выступает за равную любовь, себя и сексуальность. Я надеюсь, что однажды мы сможем жить в мире, где равенство будет нормой во всех кругах.



Как женщина, я, к сожалению, все еще сталкиваюсь с неравноправным обращением, и определенный вид сексизма, кажется, встроен в основное поведение людей (что идет от домашнего воспитания), и некоторые даже не осознают, что они сексисты. Также и женщины по отношению к другим женщинам и к себе. Например, очень грустно видеть/слышать, как женщины критикуют других женщин и их сексуальное самовыражение или показную внешность/одежду. С незапамятных времен единственным способом самовыражения и выражения собственных ценностей для женщин была СВОЯ ОДЕЖДА. Плащ стыда был изобретен не женщинами. Но, к сожалению, вместо того чтобы поощрять самовыражение, мы лаем и злимся. То, что человек говорит о другом, проистекает из того, как вы видите себя и свой собственный страх.



Давайте снимем эти плащи стыда и сожжем их на костре. Давайте будем на стороне друг друга. Давайте будем на стороне тех, кто в этом нуждается. Давайте войдем в положение других людей и поймем, что равное отношение — это не повседневная жизнь для всех, а ежедневная борьба за нее.



Тот факт, что я одеваюсь так, как хочу, требую уважительного и равного отношения, я волевая, амбициозная и решительная, отстаиваю интересы других и себя, никоим образом не делает меня „ сучкой “. Плакать, говорить о своих чувствах/мыслях и быть эмоциональной со всеми — это не делает меня слабой. Это делает меня сильной и счастливой, когда я открыта самой себе. В то же время я хочу поощрять и поддерживать других, чтобы они поступали так же.



ВОТ ПОЧЕМУ У МЕНЯ ЕСТЬ БОЕВОЙ СИМВОЛ МУЖЕСТВА — РОГА ВЕДЬМЫ. И я всегда буду продолжать бороться за равенство. В этом мире зло — это возвышение себя над другими, ограниченность и жадность.



Я надеюсь, что своим примером смогу хоть немного повлиять на то, как люди относятся друг к другу».



ЛАВ, ПИС и ПРАЙД



#pride #equality #humanity #goodvalues #selfesteem #thecloakofshame #proudtobeme #proudofyou"»





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