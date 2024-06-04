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Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...
NOORA LOUHIMO опубликовала следующее сообщение:
«Чудесный месяц гордости для сообществ LBTGQ+ и всех, кто выступает за равную любовь, себя и сексуальность. Я надеюсь, что однажды мы сможем жить в мире, где равенство будет нормой во всех кругах.
Как женщина, я, к сожалению, все еще сталкиваюсь с неравноправным обращением, и определенный вид сексизма, кажется, встроен в основное поведение людей (что идет от домашнего воспитания), и некоторые даже не осознают, что они сексисты. Также и женщины по отношению к другим женщинам и к себе. Например, очень грустно видеть/слышать, как женщины критикуют других женщин и их сексуальное самовыражение или показную внешность/одежду. С незапамятных времен единственным способом самовыражения и выражения собственных ценностей для женщин была СВОЯ ОДЕЖДА. Плащ стыда был изобретен не женщинами. Но, к сожалению, вместо того чтобы поощрять самовыражение, мы лаем и злимся. То, что человек говорит о другом, проистекает из того, как вы видите себя и свой собственный страх.
Давайте снимем эти плащи стыда и сожжем их на костре. Давайте будем на стороне друг друга. Давайте будем на стороне тех, кто в этом нуждается. Давайте войдем в положение других людей и поймем, что равное отношение — это не повседневная жизнь для всех, а ежедневная борьба за нее.
Тот факт, что я одеваюсь так, как хочу, требую уважительного и равного отношения, я волевая, амбициозная и решительная, отстаиваю интересы других и себя, никоим образом не делает меня „ сучкой “. Плакать, говорить о своих чувствах/мыслях и быть эмоциональной со всеми — это не делает меня слабой. Это делает меня сильной и счастливой, когда я открыта самой себе. В то же время я хочу поощрять и поддерживать других, чтобы они поступали так же.
ВОТ ПОЧЕМУ У МЕНЯ ЕСТЬ БОЕВОЙ СИМВОЛ МУЖЕСТВА — РОГА ВЕДЬМЫ. И я всегда буду продолжать бороться за равенство. В этом мире зло — это возвышение себя над другими, ограниченность и жадность.
Я надеюсь, что своим примером смогу хоть немного повлиять на то, как люди относятся друг к другу».
ЛАВ, ПИС и ПРАЙД
#pride #equality #humanity #goodvalues #selfesteem #thecloakofshame #proudtobeme #proudofyou"»
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Мне вот другое интересно. Тут в преддверии Олимпиады 2024- вонь среди феменисток поднялась , что какие-то спортсмены - бывшие мужики , которые себе хуй отрезали, дойки нарастили и осознали, что они оказывается женщины в мужских телах - будут НА РАВНЫХ с женщинами выступать в тяжёлой атлетике, в спортивной гимнастике итд. итп. Посредственности, которые в мужских разрядах - где-то там внизу были, зато среди женщин - на первых местах.
Так с какого перепуга сегодня, эти феминистки, борцухи за равноправие всех и вся - начинают морщить Трансгендеров и прочую нечисть. Неужели не вы - топили за равенство полов, за лесбух, голубей, за разрушение традиционных культурных основ . А вот теперь эти дамы, вроде нашей любимой рогатой хавроньи - видят побочные эффекты их борьбы, которые вдруг им перестали нравиться и запели - что оказывается женская физиология отличается от мужской, женщины слабый пол - ля ля тополя. И что в спорте не должно быть трансов, потому что они "Выше, быстрее, сильнее" ))
То есть - то что олимпиаду с олимпийским факелом в руках будет открывать трансгендер- это нормально, это классно, это Вау, это гуманно круто и равноправно.
А вот то , что трансы собираются в женских видах спорта решать - это Фи !
Получается так - где выгодно и модно - Лгбтк+-;%?*";+ Вперёд !!!
А где не выгодно, бьёт по кошельку, амбициям - Фу, пидоры и трансы вонючие.
Не столько петушня раздражает, сколько эти сучьи двойные стандарты вот таких рогатых клуш.