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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 12
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Battle Beast

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19 мар 2022 : 		 Новый сингл BATTLE BEAST

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7 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

26 ноя 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

22 окт 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 окт 2021 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой

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27 мар 2019 : 		 Видео с текстом от BATTLE BEAST

22 мар 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

1 мар 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

18 янв 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

21 дек 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет весной

26 июн 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в 2019 году

23 апр 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST будет на 100% хэви-металлическим

11 июл 2017 : 		 Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST

10 май 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

3 апр 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

29 мар 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

9 мар 2017 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Наш прошлый гитарист хотел всё держать под контролем»

20 фев 2017 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

21 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

13 янв 2017 : 		 Новое видео BATTLE BEAST
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Новый сингл BATTLE BEAST



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"The Lightbringer", новый сингл группы BATTLE BEAST, доступен для прослушивания ниже. Этот трек вошел в качестве бонуса на альбом Circus of Doom.

BATTLE BEAST Release Circle Of Doom Bonus Track Single "The Lightbringer"




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