Новое видео BATTLE BEAST



Финские металлисты BATTLE BEAST опубликовали новое видео на трек "Eden", который войдёт в предстоящий альбом "No More Hollywood Endings", выходящий 22 марта Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Unbroken

02. No More Hollywood Endings

03. Eden

04. Unfairy Tales

05. Endless Summer

06. The Hero

07. Piece Of Me

08. I Wish

09. Raise Your Fists

10. The Golden Horde

11. World On Fire



Bonus tracks (digipak and 2LP only!)



12. Bent And Broken

13. My Last Dream























