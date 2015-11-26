Новое видео BATTLE BEAST

"Endless Summer", новое видео группы BATTLE BEAST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома No More Hollywood Endings, выходящего 22 марта на Nuclear Blast. Диск был записан Janne Björkroth, Viktor Gullichsen и Joona Björkroth в JKB Studio. За сведение отвечал Janne. Обложку создал Jan Yrlund (KORPIKLAANI, MANOWAR), ранее работавший над оформлением альбома BATTLE BEAST "Bringer Of Pain".
ywi
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