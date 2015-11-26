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Battle Beast

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23 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
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Новое видео BATTLE BEAST



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"Endless Summer", новое видео группы BATTLE BEAST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома No More Hollywood Endings, выходящего 22 марта на Nuclear Blast. Диск был записан Janne Björkroth, Viktor Gullichsen и Joona Björkroth в JKB Studio. За сведение отвечал Janne. Обложку создал Jan Yrlund (KORPIKLAANI, MANOWAR), ранее работавший над оформлением альбома BATTLE BEAST "Bringer Of Pain".

Трек-лист:

01. Unbroken

02. No More Hollywood Endings

03. Eden

04. Unfairy Tales

05. Endless Summer

06. The Hero

07. Piece Of Me

08. I Wish

09. Raise Your Fists

10. The Golden Horde

11. World On Fire

Bonus tracks (digipak and 2LP only!)

12. Bent And Broken

13. My Last Dream

BATTLE BEAST Release New Album Today; Official Video For











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КомментарииСкрыть/показать 4 )

ywi


22 мар 2019, 21:26		Ужоссссс...

YoZh


22 мар 2019, 21:39		Они от Финляндии на Евровидение едут?

Oloir


22 мар 2019, 22:16		эахаххахеэеэехеэее

Oloir


22 мар 2019, 22:18		Нет. Они в 2006 представляли уже.


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