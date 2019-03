сегодня



Новое видео BATTLE BEAST



"Endless Summer", новое видео группы BATTLE BEAST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома No More Hollywood Endings, выходящего 22 марта на Nuclear Blast. Диск был записан Janne Björkroth, Viktor Gullichsen и Joona Björkroth в JKB Studio. За сведение отвечал Janne. Обложку создал Jan Yrlund (KORPIKLAANI, MANOWAR), ранее работавший над оформлением альбома BATTLE BEAST "Bringer Of Pain".



Трек-лист:



01. Unbroken



02. No More Hollywood Endings



03. Eden



04. Unfairy Tales



05. Endless Summer



06. The Hero



07. Piece Of Me



08. I Wish



09. Raise Your Fists



10. The Golden Horde



11. World On Fire



Bonus tracks (digipak and 2LP only!)



12. Bent And Broken



13. My Last Dream

























