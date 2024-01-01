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BATTLE BEAST думают о новом материале



В рамках недавней беседы с вокалисткой BATTLE BEAST, Noora Louhimo рассказала о том, как идет работа над новым материалом:



Да, мы занимаемся написанием песен. На прошлой неделе у меня были первые вокальные демо-сессии. И да, мы будем продолжать писать песни в течение всего этого времени — у нас примерно семь недель гастролей. Так что мы будем писать песни в дороге.



Для нас писать во время тура — это естественный процесс. До пандемии мы всегда создавали свои песни в дороге, а затем отправляясь в звукозаписывающую студию и занимались альбомом в в постоянном движении. Это похоже на организованный хаос. [Смеется].



Единственный способ заработать деньги для группы — это давать концерты. Так что создание альбома — это всегда просто [трата] денег, а деньги нужно зарабатывать. Так что было бы здорово, если бы мы могли иногда один год заниматься только записью альбома, а потом еще год гастролировать. Но, возможно, так будет в будущем. Посмотрим».



На вопрос о том, есть ли у нее и ее коллег по группе график выхода следующего альбома BATTLE BEAST, она ответила:



«Да, есть, но я не могу его раскрыть [Смеется] [И] да, мы будем выпускать синглы, но пока я не могу сказать вам ничего другого о графике. Вам просто нужно немного подождать».







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