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Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом



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Вокалистка BATTLE BEAST Noora Louhimo решила вставить пару пенни по поводу проблемы с весом:

«Вы когда-нибудь думали о том, чтобы похудеть? У вас депрессия или тревога? Я — да, и так всю свою жизнь.

Я боролась с расстройствами при употреблении пищи и своим весом с самого детства и до сих пор пытаюсь найти баланс. У меня бывали депрессии и тревоги порой "без причины". Совсем недавно выяснилось, что большая часть этого была вызвана дисбалансом в моём организме, который возник из-за жизни в условиях отсутствия рутины и плохих решений. Я хотела начать путешествие к себе и к тому, что я МОГУ СДЕЛАТЬ, чтобы чувствовать себя лучше в своей телесной оболочке и в своей голове.

Итак, этот метод стоит попробовать:

1. Ложиться спать и просыпаться каждый день в одно и то же время (например: я просыпаюсь в 7 утра и ложусь спать в 11 вечера) И спать каждый день не менее 8 часов. Могут быть исключения, например, когда у меня поздние концерты. Но в 90 % случаев моя цель — придерживаться одного и того же ритма сна.

2. Ешьте не менее 3 раз в день, между приёмами пищи должно проходить 3-4 часа. (Например, я ем завтрак, обед, ужин и вечерний перекус). Ваш уровень сахара в крови остаётся стабильным в течение дня, и тяга к еде меньше.

3. Двигайте задницей — найдите свой вид спорта и занимайтесь им не менее 3 раз в неделю. Например, я люблю танцы, гимнастику и бег (вместе с собакой Бобби).

4. Говорите с собой ласково и избегайте осуждения — если вы будете говорить с собой так, как вы говорили бы со своим лучшим другом (поддерживая, любя, по-доброму), это заставит вас думать, чтобы в конечном итоге сделать, и вы будете больше верить в себя и в то, что вы делаете. Важно быть добрым родителем для самого себя. Иногда вполне нормально позволить себе сладкий перекус или лечь на диван и посмотреть фильм. Но иногда приходит время сказать себе: "Хватит, теперь иди и наслаждайся днм, наслаждайся жизнью". В конце концов мы все пытаемся делать своё дело, пытаемся преуспеть в жизни, наслаждаться жизнью, творить в своей жизни, быть изобретательными, быть кем-то, БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ.

Сегодня хороший день для того, чтобы подумать: "КАКОЙ жизни я ХОЧУ и КАК её получить. ИЛИ Я — часть жизни на этой Земле, какую роль я хочу в ней играть?"»




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16 дек 2022
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SnakeZ
Судя по фото не помогло. Проблемы может и ушли а лишний вес остался...

просмотров: 106

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