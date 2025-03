сегодня



Концертное видео BATTLE BEAST



“Wings Of Light”, новое концертное видео BATTLE BEAST, доступно ниже. Этот трек взят из нового релиза Live In Helsinki 2023, выход которого намечен на 11 апреля:



Intro

“Circus Of Doom”

“Straight To The Heart”

“Familiar Hell”

“Armageddon”

“Place That We Call Home”

“No More Hollywood Endings”

“Eye Of The Storm”

“Where Angels Fear To Fly”

“Bastard Son Of Odin”

“Russian Roulette”

“Wings Of Light”

“Eden”

“Master Of Illusion”

“King For A Day”

“Beyond The Burning Skies” http://www.battlebeast.fi/







+0 -0



просмотров: 70