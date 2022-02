5 фев 2022



Успехи в чартах BATTLE BEAST



Новый альбом BATTLE BEAST, Circus Of Doom, показал следующие результаты:



Finland: #1

UK: #1 (Rock), #6 (Indie)

Sweden: #1 (Hard Rock), #5 (Physical)

Switzerland: #5

Germany: #9

US: #7 (Current Hard Music), #10 (Top New Artist)







+3 -1



( 3 ) просмотров: 371