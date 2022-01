сегодня



Новое видео BATTLE BEAST



BATTLE BEAST выпустят новую работу, получившую название "Circus Of Doom", 21 января 2022 года на Nuclear Blast Records. Запись проходила в JKB Studios, Helsinki, Finland, за сведение отвечал Janne Björkroth, а обложку создал Jan Yrlund.



Трек-лист:



01. Circus Of Doom



02. Wings Of Light



03. Master Of Illusion



04. Where Angels Fear To Fly



05. Eye Of The Storm



06. Russian Roulette



07. Freedom



08. The Road To Avalon



09. Armageddon



10. Place That We Call Home



Видео на "Where Angels Fear To Fly" доступно ниже. http://www.battlebeast.fi/







