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Battle Beast

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25 янв 2021 : 		 BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST

18 июн 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST работает над сольным альбомом

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST

27 мар 2019 : 		 Видео с текстом от BATTLE BEAST

22 мар 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

1 мар 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

18 янв 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

21 дек 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет весной

26 июн 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в 2019 году

23 апр 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST будет на 100% хэви-металлическим

11 июл 2017 : 		 Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST

10 май 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

3 апр 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

29 мар 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

9 мар 2017 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Наш прошлый гитарист хотел всё держать под контролем»

20 фев 2017 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

21 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

13 янв 2017 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

23 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

19 дек 2016 : 		 BATTLE BEAST представили новую песню

15 дек 2016 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

25 ноя 2016 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой

13 апр 2016 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

26 мар 2016 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST исполняет AC/DC и BON JOVI

27 мар 2015 : 		 BATTLE BEAST выступили с бывшей вокалисткой
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|||| 25 янв 2021

BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST



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BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST и заключили новое соглашение. По словам гитариста, группа в ближайшее время планирует приступить к работе над новым материалом.

Кроме того, вокалистка группы завершила работу над сольным альбомом "Eternal Wheel Of Time And Space", который будет выпущен под именем NOORA LOUHIMO EXPERIENCE в марте. Выход первого сингла намечен на 29 января.

BATTLE BEAST Re-Signs With NUCLEAR BLAST; Singer NOORA LOUHIMO To Release Solo Album In March



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