BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST и заключили новое соглашение. По словам гитариста, группа в ближайшее время планирует приступить к работе над новым материалом.
Кроме того, вокалистка группы завершила работу над сольным альбомом "Eternal Wheel Of Time And Space", который будет выпущен под именем NOORA LOUHIMO EXPERIENCE в марте. Выход первого сингла намечен на 29 января.
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