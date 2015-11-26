25 янв 2021



BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST



BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST и заключили новое соглашение. По словам гитариста, группа в ближайшее время планирует приступить к работе над новым материалом.



Кроме того, вокалистка группы завершила работу над сольным альбомом "Eternal Wheel Of Time And Space", который будет выпущен под именем NOORA LOUHIMO EXPERIENCE в марте. Выход первого сингла намечен на 29 января.







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