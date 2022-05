2 май 2022



Новая песня BATTLE BEAST



BATTLE BEAST представили обновленную версию последнего альбома Circus Of Doom, включающую помимо оригинальных десяти композиций два дополнительных трека — "The Lightbringer" и "Tempest Of Blades".







