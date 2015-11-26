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Вокалистка BATTLE BEAST работает над сольным альбомом



Вокалистка BATTLE BEAST Noora Louhimo вместе с Samuli Erkkilä работает над своим первым сольным альбомом в JaBa Recording Studios, Hankasalmi, Финляндия.













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