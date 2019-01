сегодня



Выйдут переиздания CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS



CARMINE APPICE выпустит переиздания двух альбомов проекта GUITAR ZEUS, в состав которого также входили Tony Franklin (THE FIRM, BLUE MURDER) и Kelly Keeling (TSO, MSG). Ремастеринг материала проводил Stephen DeAcutis; VANILLA FUDGE, Corey Glover, OVERKILL, Cyndi Lauper).



Трек-лист CARMINE APPICE'S GUITAR ZEUS:



* "Mothers Space" (feat. Ron "Bumblefoot" Thal) + **



* "Gonna Rain" (feat. Richie Sambora) + **



* "4 Miles High" (feat. Steve Morse) +



* "Nobody Knew" (feat. Brian May) + **



* "Where You Belong" (feat. Slash) +



* "Out of Mind" (feat. Neal Schon) + **



* "This Time Around" (feat. Yngwie Malmsteen & Dug Pinnick) + **



* "Nothing" (feat. John Norum) +



* "Doin' Fine" (feat Vivian Campbell) +



* "Under The Moon and Sun" (feat. Mick Mars / Edgar Winter) + **



* "Code 19" (feat. Zakk Wylde) + **



* "Days Are Nights" (feat. Ted Nugent) + **



* "Do Ya think I'm Sexy" (Sung by Carmine, feat. Pat Travers)



* "Angels" (feat. Char)



* "Guitar Zeus, Pt. 1" (feat Jennifer Batten)



* "Safe" (feat. Neal Schon)



* "Dead Wrong" (feat. Dweezil Zappa)



* "Trippin' Again" (feat. Ty Tabor)



* "Even Up The Score" (feat. Ted Nugent)



* "Dislocated" (feat. Paul Gilbert)



* "Stash" (feat. Stevie Salas / John McEnroe)



* "Perfect Day" (feat. Warren DeMartini)



* "Killing Time" (feat. Ty Tabor)



* "So Long" (feat. Doug Aldrich)



* "My Own Advice" (feat Kenji Kitajima)



* "Time To Set Alarms" (feat Elliot Easton / Bob Daisley)



* "GZ Blues" (feat. Seymour Duncan / Steven Seagal)



* "Guitar Zeus, Pt. 2" (feat. Leslie West / Jennifer Batten)



* "Where You Belong" (feat Paul Gilbert)



* "Cruzin" (feat. Denny Laine)



* "Couldn't Be Better" (Feat. RaiZi)



* "Score" (Feat. Ted Nugent)



* "Snake" (feat. Bruce Kulick)



+ CD Release



** Vinyl Release















