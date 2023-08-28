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CARMINE APPICE: «Я был пионером в мире барабанов»



В новом интервью Марси Уайзер с радиостанции 95,5 KLOS Carmine'y Appice'y был задан вопрос о том, что, по его мнению, в его стиле игры повлияло на других легендарных рок-барабанщиков:



«По правде говоря, я в деле дольше, чем эти ребята. И в те времена, а это был 67-й год, не было мониторов, не было усилителей, поэтому мне приходилось сильно бить по барабанам, чтобы получить нужный звук. И тогда я решил: "Я возьму себе большой бас-барабан", потому что чем он больше, тем громче. И я купил большой бас-барабан. Потом у THE RASCALS появился Дино Данелли, который оказал на меня влияние... И я подумал: "Я превзойду его. Я возьму 26-дюймовый бас-барабан, который я и купил в ломбарде". Он был очень громким.



Поэтому, когда я получил признание, у меня появились большие барабаны, очень большие барабаны, и мне приходилось бить по ним сильнее, чтобы добиться наилучшего звучания. Я играл мощнее, чем большинство барабанщиков того времени. И благодаря этому у меня появилось своё собственное звучание. Это был звук большого толстого барабана, сыгранный очень тяжело, очень жёстко. И я делал это по необходимости. Не то чтобы я думал: "Я создам новое звучание барабанов", понимаете? Я сделал это из необходимости, а потом за мной последовали другие, например, Джон Бонэм. А затем, по мере этого процесса, после CACTUS и BECK, BOGERT & APPICE, с меня стали брать пример и другие барабанщики.



Я видел интервью на YouTube, посвящённое альбому VAN HALEN "1984", и Эдди [Ван Хален] сказал, что его любимая песня [CACTUS] "Parchman Farm" послужила шаблоном для их песни "Hot For Teacher". Я слышал об этом раньше — Алекс [Ван Хален] говорил мне это — но я никогда не видел, чтобы это было записано или показано на видео, а там показали группу, включили песню и вставили слова Эдди, его комментарий. Так что это было очень мило. Такие вот вещи. Потому что мы были первопроходцами. Я был пионером в мире барабанов. Эта песня была с самым быстрым шаффлом на двойной бас-бочке, записанной на тот момент».







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