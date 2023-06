сегодня



Новое видео APPICE PERDOMO PROJECT



“Drum City,” новое видео проекта APPICE PERDOMO PROJECT, основанного CARMINE'ом APPICE и FERNANDO PERDOMO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Running Up That Hill", выпущенного на Cleopatra Records.



Трек-лист:



Biker Gang feat. Billy Sheehan & Derek Sherinian

Running Up That Hill

Drum City

Pedal Pusher

Dada Song feat. Jimmy Haslip

Slamming feat. Jimmy Haslip

The Rise feat. Ron “Bumblefoot” Thal

Foo Manchu

Hyperactive feat. Phil Soussan

Home feat. Tony Franklin & Everett Kelly

Bullets Like Rain

Rockin’

Bounty Hunter

