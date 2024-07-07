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*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
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Carmine Appice's Guitar Zeus

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CARMINE APPICE: «Музыкантов на Spotify просто кидают!»



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CARMINE APPICE в недавней беседе рассказал о не самой большой любви к Spotify:

«Продолжайте продвигать этот альбом. Это именно то, что нам нужно. И продолжайте говорить людям, чтобы они покупали его, и не покупайте его на Spotify. Покупайте его на iTunes. Покупайте на Amazon. Потому что музыкантов на Spotify просто кидают.

Я никогда, никогда не буду слушать песни на Spotify. Если мне нужна песня, я куплю ее на iTunes. Я уже делал это несколько раз. Я услышал песню на YouTube, услышал ее и сказал: "Я куплю ее". И я купил ее. Потом я услышал другую и купил ее. Именно так и нужно поступать, потому что это позволяет музыканту жить, зарабатывать деньги и работать. В противном случае, единственный способ для музыканта заработать деньги — это гастроли, гастроли и мерчандайзинг. К счастью для меня, я начал давно. Все мои серьезные деньги были заработаны. Я использовал их и инвестировал, так что сейчас я в порядке. Но многие музыканты начинают со Spotify. И однажды они сказали: "Ну, Spotify — это как радио". Я ответил: "Нет, это не так. На радио тебе хотя бы за это платят"».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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7 июл 2024
father
Завидую этим старпёрам, которые жили во времена (и в той стране), когда реально можно было записать альбом, и маркетинговый отдел лейбла его бы раскрутил, в итоге сделав продажи в миллион экземпляров, принеся баблишко всем участникам схемы.
7 июл 2024
IJzerklompje
В полку борцунов со Спотифаем прибыло. Выдайте каждому по Росинанту и копью.

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