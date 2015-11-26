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Carmine Appice's Guitar Zeus

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Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO



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"Rocket To The Sun", новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Energy Overload", выход которого намечен на 24 сентября на Cleopatra Records.

Трек-лист:

"Blow Speaker Boogie"
"Funky Jackson"
"Energy Overload"
"Flower Child"
"Rocket To The Sun"
"Pure Ecstasy"
"The Triumph"
"Maybe I’m Amazed"
"Little Havana, Big Havana"
"Da Ya Think I’m Sexy?"
"Starstream"
"Thunder"
"Reprise"

CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO To Release Energy Overload Album In September;



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