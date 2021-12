сегодня



CARMINE APPICE об участии в проекте HEAR 'N AID



CARMINE APPICE в рамках недавнего интервью поделился о том, как проходила работа над песней проекта HEAR 'N AID:



«Это было весело. Я был в турне с KING KOBRA, когда Ронни занимался этим. Так как мой брат играл с Ронни, когда Ронни не было семьи, особенно когда он и [его жена и менеджер] Wendy расстались, поэтому он всегда приходил на рождественские вечеринки моей семьи, дни рождения, День благодарения и все такое. Так что мы были очень близки с ним. Поэтому, когда Ронни задумал эту вещь, он непременно попросил меня принять в ней участие. Я был в разъездах, поэтому мой брат Vinny записал треки с Фрэнки Банали [QUIET RIOT]. А потом они прилетели, или я прилетел — кажется, я прилетел за свой счет; я был на Среднем Западе и прилетел обратно в Лос-Анджелес — и провел два или три дня в студии, занимаясь записью. И в то время "We Are The World" была очень популярна, с Майклом Джексоном и всем остальным, так что это было похоже на хэви-металлическую версию "We Are The World". Так что я непременно хотел принять участие в этом проекте, потому что я всегда участвовал в различных благотворительных организациях и все такое. В 1983 году, когда меня уволили из группы Ozzy [Osbourne], одной из причин моего увольнения было то, что я проводил мастер-классы и получал много внимания прессы, а Sharon [Osbourne, жена и менеджер Ozzy] это не нравилось. Но в конце этих мастер-классов я передал пятьдесят тысяч долларов в ЮНИСЕФ. Мне всегда нравится участвовать в благотворительных акциях, помогать людям и все такое. Я [провел] один день, летя туда, [другой день] в студии с ними, занимаясь этими вещами, я записывал бэки, давал интервью для видео, а на следующий день улетел обратно. Так что получилось три дня. К счастью, в эти три дня я не играл на концертах. Но остальная часть KING KOBRA была где-то на гастролях».



















