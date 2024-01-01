сегодня



VINNY APPICE: «Я никогда не сжигал мосты»



В новом интервью Percussion Discussion Podcast легендарный барабанщик Vinny Appice (BLACK SABBATH, DIO, HEAVEN & HELL, LAST IN LINE) ответил на замечание ведущего о том, что у Винни есть фирменный стиль и звучание, благодаря которому он востребован в течение последних нескольких десятилетий:



«Да. А потом люди говорят: "Вот это да, я знал, что это ты играл на барабанах на той записи". Я воспринимаю это как комплимент. "Что ж, большое спасибо. Это очень круто". А ещё я хороший парень. Я не отморозок. Я не придурок. Я работаю со всеми этими группами по расписанию.



Когда я играл с BLACK SABBATH, мы репетировали в час дня здесь, в Калифорнии. Я подъезжал около 12:50 или 12:30. Tony [Iommi, гитарист BLACK SABBATH] настраивал звук на своей гитаре, возился со своим оборудованием. Тут же появлялся Geezer [Butler, басист BLACK SABBATH], а за ним — Ронни [Джеймс Дио, тогдашний вокалист BLACK SABBATH]. Все приходили заранее, и им было не всё равно, и они хотели быть лучшими. А позже я играл в группе KILL DEVIL HILL с Rex'ом Brown'ом из PANTERA. Мне нравится, как Rex играет, — он потрясающий, но сама группа... Им не хватало пунктуальности. Я устал от этого. Один парень в группе опаздывал на полтора часа, и так далее, и через некоторое время я сказал: "Я так больше не могу". Это была пустая трата моего времени. Я сидел там полтора часа и ждал. Но это было весело. Это была отличная группа, и Rex был великолепен. Rex был классным. Он отжигал по полной программе, но приходил вовремя.



Нужно быть командным игроком, и тогда люди будут работать с тобой. Если ты оболтус, начинается обсуждение: "А как насчёт того парня?" — "Он всегда опаздывает“, или может быть ещё какая-то проблема. Необходимо быть частью команды».



Когда ведущий отметил, что Vinny никогда не сжигал мосты, даже покидая проекты, Эппис согласился:



«Это точно. Я знаю людей, которые сжигают мосты, а потом, спустя годы, это их преследует. К примеру, я уходил из DIO — вообще-то, дважды, и я старался, всё объяснить Ронни [Джеймсу Дио] и Венди [Дио, менеджеру Ронни], и я всегда поддерживал связь. А позже они собрали HEAVEN & HELL, которые были, по сути, BLACK SABBATH. И одно время они работали с Кози Пауэллом. Потом он упал с лошади и некоторое время не мог играть. Тогда они решили позвать меня. Это было в 1992-м. А позже, в 2007 году, они занялись HEAVEN & HELL. Они работали с Биллом Уордом, и у них ничего не получалось. "Давайте позвоним Винни". К счастью, я никогда не сжигал мосты, я не делал ничего подобного. И я связался с Венди Дио. Она сказала: "Хочешь снова сыграть с ребятами?" Я ответил: "Конечно. Это было бы здорово". Я согласился, и это вернуло мою карьеру в центр внимания. Мы снова собрали BLACK SABBATH. Так что нельзя сжигать мосты. Это плохая идея».







+0 -0



просмотров: 166

