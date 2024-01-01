Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 14
*Новое видео NILE 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
[= ||| все новости группы



*

Carmine Appice's Guitar Zeus

*



6 июн 2024 : 		 VINNY APPICE: «Я никогда не сжигал мосты»

2 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE о Джоне Бонэме: «Он сказал мне, что я его кумир»

23 май 2024 : 		 CARMINE APPICE не получил ответа от NIKKI SIXX'a

28 авг 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Я был пионером в мире барабанов»

12 июн 2023 : 		 Новое видео APPICE PERDOMO PROJECT

8 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE и FERNANDO PERDOMO готовят новый альбом

28 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный бизнес»

16 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Я буду играть до тех пор, пока буду в состоянии это делать»

25 окт 2022 : 		 CARMINE APPICE — о том, как трудно сейчас музыкантам зарабатывать

26 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE об участии в проекте HEAR 'N AID

12 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

11 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

9 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE: «Никто не знает, действительно ли прививка — это прививка или то, что убьёт всех»

2 сен 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

5 апр 2019 : 		 CARMINE APPICE о несостоявшемся возвращении бывшего гитариста KISS

31 янв 2019 : 		 Видео с текстом от CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

12 янв 2019 : 		 Выйдут переиздания CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

28 сен 2017 : 		 CARMINE APPICE: «Нет новых героев на ударном фронте»

20 мар 2017 : 		 CARMINE And VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH

13 сен 2016 : 		 CARMINE и VINNY APPICE запишут альбом

21 янв 2016 : 		 Мемуары CARMINE APPICE выйдут в мае
| - |

|||| сегодня

VINNY APPICE: «Я никогда не сжигал мосты»



zoom
В новом интервью Percussion Discussion Podcast легендарный барабанщик Vinny Appice (BLACK SABBATH, DIO, HEAVEN & HELL, LAST IN LINE) ответил на замечание ведущего о том, что у Винни есть фирменный стиль и звучание, благодаря которому он востребован в течение последних нескольких десятилетий:

«Да. А потом люди говорят: "Вот это да, я знал, что это ты играл на барабанах на той записи". Я воспринимаю это как комплимент. "Что ж, большое спасибо. Это очень круто". А ещё я хороший парень. Я не отморозок. Я не придурок. Я работаю со всеми этими группами по расписанию.

Когда я играл с BLACK SABBATH, мы репетировали в час дня здесь, в Калифорнии. Я подъезжал около 12:50 или 12:30. Tony [Iommi, гитарист BLACK SABBATH] настраивал звук на своей гитаре, возился со своим оборудованием. Тут же появлялся Geezer [Butler, басист BLACK SABBATH], а за ним — Ронни [Джеймс Дио, тогдашний вокалист BLACK SABBATH]. Все приходили заранее, и им было не всё равно, и они хотели быть лучшими. А позже я играл в группе KILL DEVIL HILL с Rex'ом Brown'ом из PANTERA. Мне нравится, как Rex играет, — он потрясающий, но сама группа... Им не хватало пунктуальности. Я устал от этого. Один парень в группе опаздывал на полтора часа, и так далее, и через некоторое время я сказал: "Я так больше не могу". Это была пустая трата моего времени. Я сидел там полтора часа и ждал. Но это было весело. Это была отличная группа, и Rex был великолепен. Rex был классным. Он отжигал по полной программе, но приходил вовремя.

Нужно быть командным игроком, и тогда люди будут работать с тобой. Если ты оболтус, начинается обсуждение: "А как насчёт того парня?" — "Он всегда опаздывает“, или может быть ещё какая-то проблема. Необходимо быть частью команды».

Когда ведущий отметил, что Vinny никогда не сжигал мосты, даже покидая проекты, Эппис согласился:

«Это точно. Я знаю людей, которые сжигают мосты, а потом, спустя годы, это их преследует. К примеру, я уходил из DIO — вообще-то, дважды, и я старался, всё объяснить Ронни [Джеймсу Дио] и Венди [Дио, менеджеру Ронни], и я всегда поддерживал связь. А позже они собрали HEAVEN & HELL, которые были, по сути, BLACK SABBATH. И одно время они работали с Кози Пауэллом. Потом он упал с лошади и некоторое время не мог играть. Тогда они решили позвать меня. Это было в 1992-м. А позже, в 2007 году, они занялись HEAVEN & HELL. Они работали с Биллом Уордом, и у них ничего не получалось. "Давайте позвоним Винни". К счастью, я никогда не сжигал мосты, я не делал ничего подобного. И я связался с Венди Дио. Она сказала: "Хочешь снова сыграть с ребятами?" Я ответил: "Конечно. Это было бы здорово". Я согласился, и это вернуло мою карьеру в центр внимания. Мы снова собрали BLACK SABBATH. Так что нельзя сжигать мосты. Это плохая идея».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 166

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом