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Carmine Appice's Guitar Zeus

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CARMINE APPICE о несостоявшемся возвращении бывшего гитариста KISS



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Легендарный барабанщик Carmine Appice хорошо известен благодаря своей работе с Rod'ом Stewart'ом и по участию в группах Cactus, Blue Murder и King Kobra.

В интервью с рок-журналистом Лукасом Гордоном, проведённом в январе этого года в рамках NAMM, Appice рассказал о своей новой автобиографии, зале Heavy Metal Music Awards, о своём альбоме "Guitar Zeus", и поведал несколько увлекательных баек, в том числе о Bulletboys, и о том, как его выгнала Шэрон Озборн.

Appice также недавно беседовал с WSOU на предмет того, что бывший гитарист KISS Vinnie Vincent отменил свои мероприятия по случаю возвращения на сцену, запланированные на прошлый февраль.

Appice заявил: «Я всегда считал, что если Vinnie здесь налажает, или если случится так, что налажает кто-то ещё, вряд ли у него будет ещё один шанс, ведь это же его возвращение. Он уже один раз всё отменил, и если всё сорвётся опять, никому уже не будет до этого дела. Люди скажут: "Я не буду даже брать билет. Он всё равно не объявится. Или случится что-нибудь ещё".

Лично я очень ждал этого события, потому что мы с Tony Franklin'ом — мне очень нравится выступать с Tony — мы должны были играть киссовские песни Vinnie, что было бы очень классно. После того как я увидел запись с KISS Kruise party... Vinnie всегда был выпендрёжником, а там он просто стоял в сторонке. Мне показалось, что он был словно напуган. Я спросил его: "Ты ещё можешь играть? Ты всё-таки был вне игры тридцать лет". Он ответил: "Да. Я играл дома. Да, конечно, я ещё могу играть". Я сказал: "Окей, я тебе верю..." Но я не знаю, что в итоге произошло. И это, конечно, очень плохо, потому что всё могло выйти довольно здорово».

CARMINE APPICE Looks Back On Being Fired By SHARON OSBOURNE -







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