сегодня



CARMINE APPICE — о том, как трудно сейчас музыкантам зарабатывать



Во время участия в серии интервью известного гитариста Joe Bonamassa'ы "Live From Nerdville" легендарный рок-барабанщик Carmine Appice рассказал о том, что многие артисты сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями, поскольку они полагаются на гастроли, чтобы завоевать популярность, и почти не зарабатывают на потоковых музыкальных сервисах:



«Сегодня музыкантам очень трудно [зарабатывать на жизнь]. Уберите нули. Я имею в виду, что продал свои права на "Sехy" [один из главных хитов Rod'а Stewart'a "Do Ya Think I'm Sехy"] обратно компании Warner Brothers, потому что там не было механических роялти. [Прим. ред: механические роялти — это отчисления, которые генерируются каждый раз, когда музыкальная композиция воспроизводится, будь то физически или в цифровом виде через потоковое вещание по требованию или через сервисы скачивания для постоянного владения]. Механических роялти, когда люди покупали пластинку, больше не было. А это была популярная пластинка. Но я сохранил ASCAP.



Я следил за своими деньгами с тех пор, как переехал в Калифорнию в 1975 году. Потому что когда я переехал туда, я спросил у трёх групп, в которых был: "Это все деньги, которые у меня есть?" 25 процентов уходит менеджеру, пять процентов — этому парню, 10 процентов — агенту. И надо оплатить свои счета. В конце концов у вас остаётся 10 долларов. Сегодня трудно заработать хоть какие-то деньги. Единственный способ заработать — если у вас есть группа, давайте концерты, собирайте поклонников, но следите за расходами. А сейчас это очень сложно с такими ценами на бензин и всё остальное. Мы только что составили бюджет на все дела CACTUS, но теперь цены на бензин выросли вдвое с тех пор, как мы составили бюджет. Так что кто знает, что у нас в итоге получится.



Сейчас очень трудно. Но всё, что я могу сказать, — нужно следить за деньгами. В своей жизни я делал и другие вещи. Я написал книгу о барабанах. Она хорошо зашла. Я занимался недвижимостью. Но, постучу по дереву, у меня были бухгалтеры и люди, которые следили за мной, и у меня была корпорация, так что я сам себя обеспечил. Но многие так не делают. Даже ребята из групп, с которыми я играл. И мне повезло, что я играл со всеми этими группами, которые зарабатывали деньги. Сегодня очень трудно зарабатывать на игре... Если только ты не в популярной группе типа FOO FIGHTERS, которая ездит в туры и зарабатывает все деньги, потому что звукозаписывающего бизнеса больше нет. Я думал об этом вчера. Я спросил: "Как эти звукозаписывающие компании зарабатывают деньги?" Spotify ничего не платит. Может быть, если вы заставите некоторых людей покупать музыку на iTunes, скачивать её, это всё равно принесёт немного денег. Продаж компакт-дисков больше нет. Может быть, немного продаж альбомов. Так как же звукозаписывающая компания зарабатывает деньги? Вот почему они не выдают ничего в качестве авансов за запись.



Я продал свои права на "Sехy" и "Young Turks" обратно компании, потому что они не приносили деньги. Но я сохранил ASCAP. И ASCAP на самом деле всё ещё приносит деньги. Но я взял свои деньги и купил на них недвижимость. И эта недвижимость приносит больше дохода, чем механические роялти за песню.



Нужно думать головой. Есть множество музыкантов, которые понятия не имеют о финансах, о том, как это работает, и о деньгах. Мне повезло, у меня был менеджер, мафиози, он всегда говорил мне: "Покупай недвижимость. Люди должны где-то жить. Покупай недвижимость". У него было очень много недвижимости в Нью-Йорке... Когда ты музыкант, тебе нужен кто-то, кто будет наставлять тебя в этом, потому что если такого человека не будет, сам ты не разберёшься».







+0 -0



просмотров: 142