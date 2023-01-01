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CARMINE APPICE: «Я буду играть до тех пор, пока буду в состоянии это делать»



Во время появления в эпизоде "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM легендарный барабанщик Carmine Appice рассказал о физических трудностях при записи и исполнении хард-рок-музыки в возрасте 76 лет. На вопрос, играет ли он на барабанах так же, как и раньше, Кармайн ответил:



«Я всё еще могу бить по барабанам довольно сильно. Но мои одиночные удары стали медленнее, чем раньше, поэтому я компенсирую это различными комбинациями. Если вы послушаете пластинку KING KOBRA, которая выходит, и другую пластинку, инструментальную, вы почувствуете энергию. А ещё CACTUS — я записал "Parchman Farm" со скоростью 243 удара в минуту, это довольно быстро. Я играю её вживую, и у меня с этим нет никаких проблем.



Я пошёл к врачу, чтобы провериться. Мой врач сказал: "У вас очень сильное сердце". Я стараюсь заниматься спортом и правильно питаться. И пока всё хорошо.



Мне 76 лет. Я никогда не думал, что в этом возрасте всё ещё буду зажигать.



В прошлом году мы выступали на концерте, и после моего барабанного соло, которое я исполнил довольно неплохо, мой брат Vinny (мы выступали вместе) сказал: "Посмотрите на моего брата? Ему 75 лет, а он играет такое соло на барабанах!" И все начали аплодировать. Так что у меня были приятные ощущения.



Я буду играть до тех пор, пока буду в состоянии это делать. Вот почему в этом году я буду играть с KING KOBRA, со своей инструментальной группой. Я буду играть с CACTUS. А когда-нибудь я сделаю шоу "Rod Stewart Experience", потом с VANILLA FUDGE и так далее».







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