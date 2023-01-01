Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео группы METALLICA 64
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 56
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blo... 14
*METALLICA представит альбом в кинотеатрах 13
*GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл» 9
*TIM 'RIPPER' OWENS схуднул 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео группы METALLICA 64
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 56
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
[= ||| все новости группы



*

Carmine Appice's Guitar Zeus

*



28 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный бизнес»

16 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Я буду играть до тех пор, пока буду в состоянии это делать»

25 окт 2022 : 		 CARMINE APPICE — о том, как трудно сейчас музыкантам зарабатывать

26 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE об участии в проекте HEAR 'N AID

12 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

11 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

9 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE: «Никто не знает, действительно ли прививка — это прививка или то, что убьёт всех»

2 сен 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

5 апр 2019 : 		 CARMINE APPICE о несостоявшемся возвращении бывшего гитариста KISS

31 янв 2019 : 		 Видео с текстом от CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

12 янв 2019 : 		 Выйдут переиздания CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

28 сен 2017 : 		 CARMINE APPICE: «Нет новых героев на ударном фронте»

20 мар 2017 : 		 CARMINE And VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH

13 сен 2016 : 		 CARMINE и VINNY APPICE запишут альбом

21 янв 2016 : 		 Мемуары CARMINE APPICE выйдут в мае
| - |

|||| сегодня

CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный бизнес»



zoom
Легендарный барабанщик Carmine Appice, который работал в 1970-х и 1980-х годах в качестве музыканта Rod'a Stewart'a и был соавтором хитов Steart'a "Young Turks" и "Da Ya Think I'm Sexу", рассказал в интервью "Music Biz Weekly Podcast" о своём решении продать авторские права на некоторые из своих самых популярных песен:

«Сочинение песен больше не приносит денег. Продажа записей тоже не приносит денег. У меня на стене висят золотые пластинки — их больше никто не покупает. А ведь именно так можно было заработать деньги.

Единственный способ заработать деньги сегодня — это попасть с песней на Netflix или в фильм. Это единственный способ получения денег. Потому что потоковый бизнес до смешного бесполезен.

Причина, по которой я продал свои песни, в том, что роялти больше нет — их очень мало. Потому что всё перешло на потоковое вещание, а потоковое вещание уничтожило музыкальный бизнес, по моему мнению. Я не буду слушать Spotify или что-то подобное, потому что они обдирают музыкантов до нитки. Когда вы говорите о молодых музыкантах, у них нет шансов — если только они не знают способ, как раскрутить свои хиты на YouTube. Я не знаю, как это сделать.

Я не знаю, как эти группы появляются и набирают два миллиона просмотров на YouTube или четыреста тысяч человек в соцсетях. Я в этом не разбираюсь, и я понятия не имею, как это делается. Они, возможно, лучше меня знают, как это сделать. Но всё равно, когда они это делают, единственные деньги, которые можно на этом заработать, — это гастроли, концерты и продажа атрибутики. Даже если тебя мало кто знает, ты выступаешь у кого-то на разогреве, продаёшь сувенирную продукцию и зарабатываешь деньги. Если ты становишься известным, всё равно тебе нужно заниматься гастролями и продажей атрибутики. На Spotify не заработаешь. И лейблы больше не продают компакт-диски. Они могут продать немного винила, но денег это не приносит».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 171

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом