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CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный бизнес»



Легендарный барабанщик Carmine Appice, который работал в 1970-х и 1980-х годах в качестве музыканта Rod'a Stewart'a и был соавтором хитов Steart'a "Young Turks" и "Da Ya Think I'm Sexу", рассказал в интервью "Music Biz Weekly Podcast" о своём решении продать авторские права на некоторые из своих самых популярных песен:



«Сочинение песен больше не приносит денег. Продажа записей тоже не приносит денег. У меня на стене висят золотые пластинки — их больше никто не покупает. А ведь именно так можно было заработать деньги.



Единственный способ заработать деньги сегодня — это попасть с песней на Netflix или в фильм. Это единственный способ получения денег. Потому что потоковый бизнес до смешного бесполезен.



Причина, по которой я продал свои песни, в том, что роялти больше нет — их очень мало. Потому что всё перешло на потоковое вещание, а потоковое вещание уничтожило музыкальный бизнес, по моему мнению. Я не буду слушать Spotify или что-то подобное, потому что они обдирают музыкантов до нитки. Когда вы говорите о молодых музыкантах, у них нет шансов — если только они не знают способ, как раскрутить свои хиты на YouTube. Я не знаю, как это сделать.



Я не знаю, как эти группы появляются и набирают два миллиона просмотров на YouTube или четыреста тысяч человек в соцсетях. Я в этом не разбираюсь, и я понятия не имею, как это делается. Они, возможно, лучше меня знают, как это сделать. Но всё равно, когда они это делают, единственные деньги, которые можно на этом заработать, — это гастроли, концерты и продажа атрибутики. Даже если тебя мало кто знает, ты выступаешь у кого-то на разогреве, продаёшь сувенирную продукцию и зарабатываешь деньги. Если ты становишься известным, всё равно тебе нужно заниматься гастролями и продажей атрибутики. На Spotify не заработаешь. И лейблы больше не продают компакт-диски. Они могут продать немного винила, но денег это не приносит».







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