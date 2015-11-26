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CARMINE APPICE: «Никто не знает, действительно ли прививка — это прививка или то, что убьёт всех»



CARMINE APPICE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, предполагал ли он, что доживёт до ситуации, когда весь мир присядет на карантин из-за пандемии:



«Нет. Я считаю, что это всё политика. Но мы не будем в это вдаваться. Всё шло к выборам. Я думаю, что всё это было спланировано. Но в любом случае мы не будем в это углубляться».



На вопрос о том, понравилось ли ему отдыхать от выступлений во время пандемии, 74-летний музыкант ответил:



«Нет. Я справился с этим. Но я не наслаждался этим. Я бы лучше играл на концертах. Раньше я давал 60 концертов в год, а в прошлом году — четыре. В этом году я дам, может быть, 18, если они все состоятся. Мы всё ещё не знаем. Например, когда мы делали наши с братом концерты, у нас был один концерт в середине, который сорвался из-за COVID. Так что, надеюсь, их не отменят, и все сделают прививки. И никто даже не знает, действительно ли прививка — это прививка или то, что убьёт всех.



Мне пришлось её сделать ради путешествий. Но это безумие, всё это сплошное безумие. Это самое безумное, что я когда-либо видел в своей жизни. За все свои годы я никогда не видел ничего настолько ненормального».







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