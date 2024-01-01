сегодня



CARMINE APPICE не получил ответа от NIKKI SIXX'a



В новом интервью The Logan Show Carmine'a Appice'a спросили, обращался ли к нему Nikki Sixx по поводу его заявления. Он ответил:



«Нет. И всё это было так некстати, потому что я ничего не хотел делать. Когда я давал интервью по поводу выходящего альбома BBA [BECK, BOGERT & APPICE], меня спросили: "Что ты об этом думаешь? И почему, по-твоему, Mick ушёл?" И я просто рассказал ему то, что сказал мне Mick. Mick не говорил ничего не рассказывать. Я рассказал, с чего началась вся эта история, которая продолжается до сих пор. Это было невероятно.



Я давно знал Nikki. Они выступали перед Ozzy, когда я был с Ozzy, а Nikki жил за углом от меня. Мы часто ходили завтракать, и у меня в телефоне есть его номер телефона и его настоящее имя. Я давно с ним не общался, но с тех пор, как они стали известными, они стали немного напыщенными. Теперь это выйдет наружу: "Carmine говорит, что Nikki — напыщенный". Но это правда.



И когда он начал заниматься этой ерундой и назвал меня никчёмным барабанщиком, я ответил: «Ты офигел. Назови мне что-нибудь, чему ты положил начало в этой индустрии. Я могу рассказать тебе о куче вещей, которые я начал и которые до сих пор существуют. А что сделал ты?" Вот почему я бросил ему вызов. Я так ничего и не услышал в ответ. Он сказал, что я стал вышедшим в тираж барабанщиком».







+0 -0



просмотров: 134

