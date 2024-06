2 июн 2024



CARMINE APPICE о Джоне Бонэме: «Он сказал мне, что я его кумир»



В новом интервью RadioBypass легендарного барабанщика Carmine'a Appice'a спросили, считает ли он, что Джон Бонэм из LED ZEPPELIN перенял у него какие-либо приёмы, когда LED ZEPPELIN выступали перед VANILLA FUDGE в начале карьеры. Carmine ответил:



«Это факт. Мы с Джоном были друзьями, и он сказал мне, что я его кумир. Нужно это понять. Сейчас никто не может этого понять. Когда LED ZEPPELIN приехали в США в первый раз, их никто не знал. Они выступали на разогреве у VANILLA FUDGE. Они были THE NEW YARDBIRDS, а потом сменили название на LED ZEPPELIN [после того, как барабанщик THE WHO] Кит Мун сказал: "Вы рухнете вниз, как свинцовый цеппелин». Сейчас трудно поверить, что никто не знал Robert Plant'a, никто не знал Джона Бонэма. Они были совсем новичками — моложе нас — и Джон сказал мне, что слушал мои записи».



Carmine повторил утверждение о том, что одна из фишек Бонэма, триоль на бас-бочке, наиболее заметно используемая в "Good Times, Bad Times", открывающем треке первого альбома LED ZEPPELIN, была вдохновлена тем, что Carmine сыграл либо на первой пластинке VANILLA FUDGE, либо на пластинке "Renaissance":



«Я сказал Джону: "Твоя фишка на “Good Times, Bad Times» мне нравится. Это потрясающе». Он ответил, что научился этому от меня. Я сказал: "Я так не делаю. Что ты имеешь в виду?" Он назвал мне одну из моих песен — я сделал так лишь однажды, а он просто повторил этот приём. И тогда я был потрясён. Ему понравилась моя барабанная установка. Я подарил ему такую же установку, как у меня. Точно такую же... И мы подружились. Я часто вертел палочки как в эфире "The Ed Sullivan Show", а затем глушил рукой тарелку. Однажды он играл и сказал: "Смотри сюда". Он тоже вертел палочку, а затем глушил рукой тарелку. А потом, когда они стали известными, он продолжил делать то же самое. Люди переняли это от него и косвенно от меня, например Tommy Lee [MÖTLEY CRÜE]. Я видел, как он это делал, когда [MÖTLEY CRÜE] выступали перед Ozzy, когда я играл с Ozzy. Я спросил: "Где ты этому научился?" Он ответил: "У Джона Бонэма". Я сказал: "Косвенно ты научился у меня". Он ответил: «Не может этого быть. Я научился у Джона Бонэма". Потому что Джон Бонэм был "тем самым парнем". Тогда я показал ему несколько видеозаписей с "The Ed Sullivan Show" до появления LED ZEPPELIN в качестве доказательства, и он сказал: "Вот это да. Я не могу в это поверить". Я сказал: "Слушай, всё должно с чего-то начинаться".



Мы с Джоном были хорошими друзьями. Он приезжал в Лос-Анджелес, и я гулял с ним, ходил на концерты, за кулисы, тусовался с ребятами. Поэтому когда я вижу, что Джон Бонэм признан барабанщиком номер один во всех опросах, мне приятно, потому что он многое перенял у меня.



Я видел в Интернете, как одна девушка сказала: "Триоль Джона Бонэма". Я сделал это до Джона Бонэма, но я научился этому у Макса Роуча, джазового барабанщика. Так что это не триоли Джона Бонэма, это не мои триоли — это просто триоли».







