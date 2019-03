сегодня



Видео с выступления LEE AARON



Канадская рокерша Lee Aaron в 2018 году выступила на германском фестивале Wacken Open Air. Высококачественное видео с концерта доступно ниже.



Сет-лист:



"Metal Queen"

"Some Girls Do"

"Sex With Love"

"Diamond Baby"

"Fire & Gasoline"

"Barely Holding' On"

"Hands On"

"American High"

"I'm A Woman"

"Whatcha Do To My Body"











