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*Новое видео MEGADETH 23
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
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Lee Aaron

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LEE AARON выпустит альбом в конце этого года



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LEE AARON сообщила о том, что новая пластинка выйдет или в конце этого или в начале следующего года:

Sean Kelly: «Я постоянно донимаю Lee идеями, потому что думаю, что это тот самый кайф, за которым мы гонимся на данном этапе нашей жизни. Процесс творчества, который возникает в результате дружбы и обмена впечатлениями, когда мы собираемся в одной комнате. Это снова произошло с новым альбомом Elevate, когда мы собрались в комнате, работая с Mike Fraser (продюсером, звукорежиссером и сведением), а Lee - продюсером. Мы просто вибрируем друг от друга, это особая химия, которую я ценю все больше и больше, особенно после Covid, когда нам пришлось разделиться, и я очень благодарен за это».

Добавляет Lee: «Новый альбом Elevate — это Covid Baby. Radio On, наш последний альбом, вышел в 2021 году, и мы только что закончили работу над еще одним студийным альбомом (Elevate). Новый альбом — это трамплин с того места, на котором остановился Radio On (в музыкальном плане). Radio On был написан буквально перед Covid, мы записали базовые треки и закончили альбом во время Covid. Elevate, новый альбом, тоже был создан во время Covid. Это был процесс пересылки файлов туда и обратно. Так что атмосфера немного другая, даже немного менее структурированная, но при этом хорошо продуманная. Я думаю, это выводит его на совершенно другой уровень. Я также считаю, что в некоторых текстах мы зашли на более политическую площадку. Мы все растем в этом странном веке, и в нашем мире сейчас происходит так много странных вещей, что просто нельзя было пройти мимо. Мы надеемся выпустить новый альбом перед Рождеством, но если это не получится из-за сроков, то, вероятно, это будет весной следующего года. В нем будет десять песен, однако мы записали 14. Несколько песен очень длинные. Мой муж объяснил мне, что винил лучше всего звучит в формате до 45 минут, поэтому мне пришлось придумать порядок записи, который бы соответствовал 45 минутам, и в итоге мы сократили его примерно до 10 треков. Теперь у нас остались дополнительные треки, но я пока не знаю, что мы будем с ними делать, но в будущем они обязательно выйдут!»

LEE AARON To Release Elevate Album In Late '22 / Early '23




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