Новое видео LEE AARON



"Tattoo", новое видео LEE AARON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tattoo Me, выход которого намечен на 26 апреля на Metalville Records:



"Tattoo"

"Are You Gonna Be My Girl"

"Even It Up"

"What Is And What Should Never Be"

"Is it My Body"

"Go Your Own Way"

"The Pusher"

"Malibu"

"Someone Saved My Life Tonight"

"Connection"

"Teenage Kicks"







