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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 18
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Lee Aaron

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17 апр 2021 : 		 Выход альбома LEE AARON отложен

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Новое видео LEE AARON



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"Tattoo", новое видео LEE AARON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tattoo Me, выход которого намечен на 26 апреля на Metalville Records:

"Tattoo"
"Are You Gonna Be My Girl"
"Even It Up"
"What Is And What Should Never Be"
"Is it My Body"
"Go Your Own Way"
"The Pusher"
"Malibu"
"Someone Saved My Life Tonight"
"Connection"
"Teenage Kicks"

LEE AARON Reveals Music Video For "Tattoo" From Upcoming Covers Album




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