LEE AARON о двойной платине

LEE AARON в рамках недавнего интервью, посвященного своей карьере, поделилась воспоминаниями и двойном платиновом релизе "Bodyrock":



«Bodyrock (выпущенный в 1989 году) стал моим самым успешным альбомом в Канаде - он стал дважды платиновым - и в то время я снова стала контролировать свой имидж, свое музыкальное направление и все, что я хотела делать. Песня "Watcha Do To My Body" была первым синглом, и я предложила режиссеру клипа (Дону Аллену) поменять местами сексизм 80-х и нанять кучу привлекательных молодых людей, чтобы они снялись в клипе. Но сделать это с подначкой, намеком и чувством юмора, чтобы это не было воспринято как чрезмерная сексуализация мужчин. В клипе есть парни, держащие щенков и младенцев, так что вперёд! Ролик был очень хорошо принят, и он осуществил именно то, чего я надеялась достичь - перевернул все представления о сексуальности с ног на голову»







