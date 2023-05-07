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*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 22
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Lee Aaron

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7 май 2023 : 		 LEE AARON о двойной платине

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17 апр 2021 : 		 Выход альбома LEE AARON отложен

7 апр 2021 : 		 Новый альбом LEE AARON выйдет летом

23 фев 2021 : 		 LEE AARON завершила сведение

25 дек 2020 : 		 LEE AARON работает над новым альбомом

20 ноя 2020 : 		 LEE AARON исполняет PET SHOP BOYS

17 ноя 2020 : 		 LEE AARON выпустила рождественский альбом

4 ноя 2020 : 		 LEE AARON готовит рождественский альбом

31 май 2020 : 		 Карантинное видео LEE AARON

2 фев 2020 : 		 Трейлер к концертному релизу LEE AARON

24 янв 2020 : 		 Концертные видео LEE AARON

29 июл 2019 : 		 LEE AARON выпустит концертный альбом в сентябре

19 июл 2019 : 		 Видео с выступления LEE AARON
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LEE AARON о двойной платине



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LEE AARON в рамках недавнего интервью, посвященного своей карьере, поделилась воспоминаниями и двойном платиновом релизе "Bodyrock":

«Bodyrock (выпущенный в 1989 году) стал моим самым успешным альбомом в Канаде - он стал дважды платиновым - и в то время я снова стала контролировать свой имидж, свое музыкальное направление и все, что я хотела делать. Песня "Watcha Do To My Body" была первым синглом, и я предложила режиссеру клипа (Дону Аллену) поменять местами сексизм 80-х и нанять кучу привлекательных молодых людей, чтобы они снялись в клипе. Но сделать это с подначкой, намеком и чувством юмора, чтобы это не было воспринято как чрезмерная сексуализация мужчин. В клипе есть парни, держащие щенков и младенцев, так что вперёд! Ролик был очень хорошо принят, и он осуществил именно то, чего я надеялась достичь - перевернул все представления о сексуальности с ног на голову»

LEE AARON Looks Back At Double Platinum Success Of 1989's Bodyrock Album - "I Was Wrestling Back Control Of My Image, My Musical Direction, And Everything That I Wanted To Do" (Video)




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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7 май 2023
o
olly71
Чего всегда ей не хватало это запоминающихся песен -хитов. Внешность фигура и голос присутствуют.

просмотров: 325

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