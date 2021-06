6 июн 2021



Новое видео LEE AARON



"Twenty One", новое видео LEE AARON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Radio On!", выходящего 23 июля на Metalville Records.



Трек-лист:



"Vampin’"

"Soul Breaker"

"Cmon"

"Mama Don’t Remember"

"Radio On"

"Soho Crawl"

"Devil’s Gold"

"Russian Doll"

"Great Big Love"

"Wasted"

"Had Me At Hello"

"Twenty One" http://www.leeaaron.com







