8 сен 2022



Новый альбом LEE AARON выйдет осенью



LEE AARON выпустит новую работу, получившую название Elevate, 25 ноября на Metalville Records:



"Rock Bottom Revolution"

"Trouble Maker"

"The Devil U Know"

"Freak Show"

"Heaven's Where We Are"

"Still Alive"

"Highway Rome"

"Red Dress"

"Spitfire Woman"

"Elevate"







