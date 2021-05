сегодня



Новая песня LEE AARON



"C'mon", новая песня LEE AARON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Radio On!", выход которого запланирован на 23 июля на Metalville Records.



Трек-лист:



"Vampin’"

"Soul Breaker"

"Cmon"

"Mama Don’t Remember"

"Radio On"

"Soho Crawl"

"Devil’s Gold"

"Russian Doll"

"Great Big Love"

"Wasted"

"Had Me At Hello"

"Twenty One"







