Новое видео LEE AARON



"Everything's Gonna Be Cool This Christmas", новое видео LEE AARON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Almost Christmas, выходящего 26 ноября на Metalville Records:



"Everything's Gonna Be Cool This Christmas"

"Baby Please Come Home"

"Run, Run, Rudolph"

"It Doesn't Often Snow At Christmas"

"Zat You Santa Claus?"

"I Don't Believe In Christmas"

"Merry Christmas Everybody"

"All I Ever Get For Christmas Is Blue"

"Peace On Earth"

"The Fiddle And The Drum"

"Almost Christmas" - new song

"More Fun On The Naughty List" - new song







