Выход альбома LEE AARON отложен



LEE AARON выпустит новую работу, Radio On!, не восемнадцатого июня как планировалось ранее, а двадцать третьего июля на Metalville Records:



"Vampin’"

"Soul Breaker"

"Cmon"

"Mama Don’t Remember"

"Radio On"

"Soho Crawl"

"Devil’s Gold"

"Russian Doll"

"Great Big Love"

"Wasted"

"Had Me At Hello"

"Twenty One"







