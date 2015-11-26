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Lee Aaron

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16 янв 2022 : 		 LEE AARON планирует автобиографию

28 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от LEE AARON

12 ноя 2021 : 		 Новое видео LEE AARON

23 сен 2021 : 		 LEE AARON переиздаст рождественский альбом

5 июл 2021 : 		 Новое видео LEE AARON

6 июн 2021 : 		 Новое видео LEE AARON

31 май 2021 : 		 Новое видео LEE AARON

28 май 2021 : 		 Новая песня LEE AARON

17 апр 2021 : 		 Выход альбома LEE AARON отложен

7 апр 2021 : 		 Новый альбом LEE AARON выйдет летом

23 фев 2021 : 		 LEE AARON завершила сведение

25 дек 2020 : 		 LEE AARON работает над новым альбомом

20 ноя 2020 : 		 LEE AARON исполняет PET SHOP BOYS

17 ноя 2020 : 		 LEE AARON выпустила рождественский альбом

4 ноя 2020 : 		 LEE AARON готовит рождественский альбом

31 май 2020 : 		 Карантинное видео LEE AARON

2 фев 2020 : 		 Трейлер к концертному релизу LEE AARON

24 янв 2020 : 		 Концертные видео LEE AARON

29 июл 2019 : 		 LEE AARON выпустит концертный альбом в сентябре

19 июл 2019 : 		 Видео с выступления LEE AARON

15 мар 2019 : 		 Видео с выступления LEE AARON

23 июл 2018 : 		 LEE AARON исполняет JANET JACKSON

14 июл 2018 : 		 Новое видео LEE AARON

8 май 2018 : 		 Вышел новый альбом LEE AARON

30 янв 2018 : 		 Новое видео LEE AARON

4 дек 2017 : 		 Новый альбом LEE AARON выйдет весной
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LEE AARON планирует автобиографию



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LEE AARON в рамках беседы с "Side Jams with Bryan Reesman" рассказала о планах по выпуску биографии:

«Я писала мемуары от случая к случаю в течение десяти лет. Но сейчас я всерьез задумалась о том, чтобы оформить их в виде книги, вернуться назад и рассказать о событиях моего детства, которые сформировали меня как артистку, которой я в итоге стала. Возвращение назад и углубление в некоторые из этих событий похоже на терапию, это довольно трудно. На данный момент я планирую выпустить книгу в 2022 году. Но она будет готова, когда будет готова. Все должно сложиться как надо. Мой муж тоже писатель. Он писал для нескольких различных изданий здесь, в Канаде. Он мой величайший критик, мой величайший защитник и мой лучший редактор. Так что я читала ему кое-что по ходу дела, и он сказал: "Пока твоя история продолжает двигаться вперед, это самое главное"».

LEE AARON Hopes To Release Her Autobiography In 2022





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