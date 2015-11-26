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LEE AARON планирует автобиографию



LEE AARON в рамках беседы с "Side Jams with Bryan Reesman" рассказала о планах по выпуску биографии:



«Я писала мемуары от случая к случаю в течение десяти лет. Но сейчас я всерьез задумалась о том, чтобы оформить их в виде книги, вернуться назад и рассказать о событиях моего детства, которые сформировали меня как артистку, которой я в итоге стала. Возвращение назад и углубление в некоторые из этих событий похоже на терапию, это довольно трудно. На данный момент я планирую выпустить книгу в 2022 году. Но она будет готова, когда будет готова. Все должно сложиться как надо. Мой муж тоже писатель. Он писал для нескольких различных изданий здесь, в Канаде. Он мой величайший критик, мой величайший защитник и мой лучший редактор. Так что я читала ему кое-что по ходу дела, и он сказал: "Пока твоя история продолжает двигаться вперед, это самое главное"».







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