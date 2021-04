сегодня



Новый альбом LEE AARON выйдет летом



LEE AARON выпустит новую работу, получившую название "Radio On!", восемнадцатого июня:



01. Vampin'



02. Soul Breaker



03. Cmon



04. Mama Don't Remember



05. Radio On



06. Soho Crawl



07. Devil's Gold



08. Russian Doll



09. Great Big Love



10. Wasted



11. Had Me at Hello



12. Twenty One











+0 -0



( 1 ) просмотров: 190