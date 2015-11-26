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LEE AARON работает над новым альбомом



LEE AARON в недавнем интервью рассказала о ближайших планах:



«Я пока не могу назвать точную дату выхода нового альбома или его название, потому что я буквально неделю назад получил в Dropbox вариант мастеринга песен. Следующий шаг — попытаться выяснить, как именно мы хотим выпустить его. Последние два студийных альбома, а затем наш концертный CD/DVD в Германии в прошлом году — все они вышли на моём собственном лейбле Big Sister Records с международным дистрибьютором. И причина, по которой мы это сделали, состоит в том, что нам больше никто не нужен, кто бы указывал, как и что записывать. В нынешнем положении я не хочу отказываться ни на дюйм от креативного контроля. И поэтому мы занимались этим через наш собственный лейбл. Так что с новой пластинкой мы ближайший месяц будем решать, что и как, и думаю, что до лета она будет выпущена.



Это определённо продолжение двух последних записей. И в отличие от "Diamond Baby Blues", альбом на 100 % оригинален. Мы написали все песни сами. Когда мы собрались, чтобы сочинить альбом, мы сделали всё несколько иначе. Так как участники разбросаны по стране, сначала мы обменивались файлами, и так сочиняли и работали над материалом. Но что касается новой работы, мы осознали, что есть нечто очень волшебное, случающееся только тогда, когда мы все в одном помещении. Я неоднократно подчёркивала парням в группе, что энергетика, которая исходит от простого саундчека или джема, несравнима с банальной пересылкой файлов. В итоге мы сказали Sean'y приехать к нам в Ванкувер и захватить три-четыре лучшие идеи из всех, что у него были, чтобы мы сели как обычная школьная гаражная группа и работали над материалом.



В итоге так и случилось — мы работали два дня по 14 часов, сидели и собирали идеи, которые были у каждого, джемовали, и у нас было чёткое намерение не создания каких-то отдельных синглов, а записи полноценного альбома, который нам было бы не стыдно показать нашим друзьям. Мы решили: давайте просто создадим несколько действительно классных песен — так за два дня у нас набралось двенадцать треков. В этом альбоме есть та аутентичная энергия, которая приближает нас по звучанию к настоящему рок-н-роллу, — тому, чем мы, по сути, и являемся».







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